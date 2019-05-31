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Роскосмос опубликовал видео с маленькими балеринами ко Дню защиты детей

Девочки танцуют в Центре подготовки космонавтов под музыку из балета Петра Чайковского "Лебединое Озеро"
' Роскосмос ТВ/YouTube'

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Телестудия Роскосмоса опубликовала в пятницу видео, посвященное  Дню защиты детей, который отмечают в мире 1 июня. В ролике маленькие балерины танцуют под музыку из балета Петра Чайковского "Лебединое Озеро" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

"Детский балет и космос: совместный проект к Дню защиты детей телестудии Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина", - говорится в подписи к видео, размещенном на канале "Роскосмос ТВ" на YouTube.

В съемках также принимал участие космонавт, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин, который проходил подготовку на тренажере "Центрифуга" и солистка балетной труппы Большого театра Нина Гольская. В видео представлены кадры Земли с Международной космической станции.

Ранее Роскосмос уже публиковал видео с балеринами, тогда ролик был размещен в YouTube на следующий день после Международного дня танца.

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