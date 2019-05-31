Минпросвещения назвало обоснованным сокращение федерального перечня учебников

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сокращение федерального перечня учебников (ФПУ) почти на 40% позволило исключить из него некачественную литературу, которая содержала ошибки и существенные неточности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель пресс-службы Минпросвещения.

Новый перечень был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, список был сокращен с 1370 до 863 наименований. В середине апреля ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. 30 мая представитель пресс-службы ФАС сообщил ТАСС, что ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 28 июня.

"Отметим, что работа, проведенная в рамках дополнительной экспертизы в прошлом году, направлена исключительно на повышение качества учебной литературы, предоставляемой в школах, и она позволила убрать из ФПУ учебники, содержащие ошибки и существенные неточности, а также устаревшие предметные данные. Еще раз подчеркнем, что работа ведется на совместной межведомственной основе в полном согласовании с ФАС России, а также иными заинтересованными органами", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минпросвещения, комментируя предупреждение ФАС, заявили, что все требования детально изучаются, и министерство готово представить необходимую информацию по каждому обозначенному учебнику и соответствующему решению. Кроме того, там отмечали, что новый порядок формирования перечня существенным образом усилит контроль за качеством учебников в школах по всей стране, предъявляя конкретные и прозрачные требования на каждом этапе процедуры проверки, а также отдельные требования к экспертам.

Федеральный перечень учебников включает издания, рекомендуемые к использованию при обучении. В новый перечень вошли издания, которые получили положительные заключения экспертов, в числе которых заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также эксперты Российской академии образования. Лидерами по количеству изданий в списке стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.