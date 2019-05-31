Кабмин должен решить, как привлечь инвестиции в детские санатории и лагеря отдыха

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство России должно до 1 ноября рассмотреть вопрос "о стимулировании привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры для организации отдыха и оздоровления детей". Такое требование содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Также глава государства указал кабинету министров на необходимость "обеспечить проведение анализа соблюдения субъектами РФ условий создания домохозяйств, оказывающих первую помощь, обратив внимание на недопустимость создания таких домохозяйств вместо фельдшерско-акушерских пунктов".

На заседании Совета законодателей в апреле участники встречи пожаловались Путину на то, что во многих регионах получил распространение институт домохозяйств, причем они расцениваются как медицинская организация, хотя медицинскую помощь не оказывают.