Парламентарии РФ и Белоруссии подготовили перечень совместных культурных проектов в СМИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Участники заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза России и Белоруссии подготовили перечень совместных культурных, социальных и гуманитарных проектов в муниципальных и региональных СМИ двух стран. Об этом в пятницу журналистам сообщила председатель комитета Заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

"Перечень сформирован, и все рекомендации формулировали, прежде всего, журналисты. Нас просили создавать общие культурные проекты для разных муниципальных и региональных СМИ, чтобы транслировать глобальные задачи, которые стоят между двумя государствами. Это интересное направление, и я надеюсь, что депутаты парламентского собрания России и Белоруссии это услышат, количество [проектов] будет увеличиваться. Надеюсь, что сенаторы парламентского собрания уделят этому внимание", - рассказала она по итогам 58-го заседания постоянно действующего семинара, который прошел в Ростове-на-Дону.

По ее словам, парламентарии могут помочь с финансированием проектов. "Все инструменты в руках наших депутатов, они участвуют в формировании бюджета, в определении основных направлений", - сказала Стенякина, приведя в пример Международный литературный фестиваль "Славянская лира".

Участниками семинара, который проходил в Ростове-на-Дону с 30 по 31 мая, стали региональные средства массовой информации и представители профильных министерств и ведомств.

По договору о создании Союзного государства представительным и законодательным органом является совместный парламент. Он состоит из Палаты союза и Палаты представителей. Первая состоит из 36 членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, делегированных палатами Федерального Собрания Российской Федерации, и 36 членов белорусского Совета республики, депутатов Палаты представителей, делегированных палатами Национального собрания Белоруссии.

Постоянно действующий семинар при Парламентском собрании был создан по инициативе союзных парламентариев и начал работу в 2006 году.