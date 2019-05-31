Ростовские депутаты предложили связать расчет прожиточного минимума со здоровым питанием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ростовской области предлагают ввести новый порядок расчета прожиточного минимума для пенсионеров исходя из норм здорового питания. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального парламента.

"Депутаты донского парламента предлагают федеральным властям вводить новый порядок установления величины прожиточного минимума пенсионера, максимально приближенной к рациональным нормам здорового питания", - говорится в сообщении.

С инициативой депутаты выступили на юбилейной конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), куда входят восемь регионов Южного федерального округа. Как отметил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, всего были одобрены шесть инициатив ростовских парламентариев.

"Были поддержаны шесть инициатив заксобрания области, мы вынесли на рассмотрение федеральные инициативы, которые уже обсуждались в донском парламенте и на которые мы уже обращали внимание коллег в Госдуме. Это предложения по изменению методики расчетов величины прожиточного минимума пенсионеров и т.д. Позиция ЮРПА неоднократно помогала нам добиваться положительных решений в федеральном центре", - написал Ищенко на своей странице в Facebook.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для в населения в целом. Показатель используется при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ и т.д. Указ о прожиточном минимуме публикуется через несколько месяцев после окончания расчетного квартала.