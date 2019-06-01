Пушкинский бал прошел в посольстве России в США в рамках детского театрального фестиваля

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Ежегодный Пушкинский бал-карнавал, посвященный дню рождения А.С. Пушкина, состоялся в пятницу в российском посольстве в Вашингтоне. Праздничное мероприятие, проходящее в рамках IX Международного фестиваля детских и юношеских русскоязычных театров, посетили десятки детей и их родителей.

Перед началом бала с приветственным словом выступила атташе посольства по культуре Дарья Анисимова. "Театральный фестиваль - особенное событие в жизни русскоязычной диаспоры, он объединяет исключительно талантливых, наполненных творческой энергией детей, подростков, да и вообще людей всех возрастов, любящих русский язык и культуру", - отметила она.

Помимо самого бала для юных гостей в посольстве была организована обширная интерактивная программа - викторины, музыкальный конкурс, театрализованное представление и показ мод.

В российском посольстве такой бал проходит уже четвертый год подряд.

О фестивале

Организованный по инициативе Американской ассоциации русского языка, культуры и образования (ААРКО) фестиваль проходит с 30 мая по 2 июня в рамках недели "Говорим по-русски" и приурочен к году театра в России. Участники фестиваля борются за призы более чем в 10 номинациях, среди которых "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший актерский ансамбль".

Основной ценностью этого мероприятия, по мнению его организаторов, является то, что оно помогает детям из России и бывших советских республик, оказавшимся вместе с родителями за рубежом, не отрываться от русской культуры и не забывать русский язык.

"Planet Art - Washington"

Частью фестиваля является международный конкурс "Planet Art - Washington" ("Планета искусств - Вашингтон"), в котором в этом году принимают участие около 200 человек. Председателем жюри в нем стала музыкант, преподаватель вокала, основатель и глава учебной студии для детей Vocal Art Studio Светлана Плаксунова.

По словам председателя оргкомитета "Planet Art - Washington" Ирины Леоновой, организаторы мероприятия не собираются останавливаться на достигнутом. "Мы каждый раз хотим придумать что-то новое. У нас получается что-то новое в Пушкинском бале, что-то новое, например, в номинациях на Planet Art... Мы еще не успели закончить этот конкурс, но у нас уже есть задумки на следующий год, но не будем пока раскрывать тайны", - рассказала она корреспонденту ТАСС.