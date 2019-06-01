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РЭО предложил ввести налоговый вычет за переработку производителями упаковки для товаров

Кроме того, Российский экологический оператор предлагает стимулировать производителей отказываться от многослойной упаковки в пользу простой

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) представит главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину предложение ввести налоговый вычет для производителей товаров, которые будут организовывать переработку упаковки своей продукции.

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"Будет предложена инициатива, связанная с налоговым вычетом для тех производителей, которые будут строить свои цепочки кооперации для утилизации собственной продукции. Для них будет предусмотрен инвестиционный налоговый вычет. Механизм - аналог специального инвестиционного контракта. Пока эта идея прорабатывается, есть концепция, которую планируем обсудить с руководителем национального проекта", - сообщил ТАСС заместитель гендиректора оператора Вячеслав Духин.

По его мнению, необходима стандартизация упаковки, что "позволит принимать упаковку как вторичный продукт и возвращать ее производителю". Также в РЭО предлагают стимулировать производителей отказываться от многослойной упаковки в пользу простой.

Рост доли перерабатываемых коммунальных отходов - один из целевых показателей нацпроекта "Экология". Согласно его паспорту, этот показатель необходимо увеличить с 7% до 36% к 2024 году.

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