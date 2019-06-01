Объявлены лауреаты конкурсов Благотворительного фонда Потанина

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Победители конкурсов Благотворительного фонда Владимира Потанина были объявлены в субботу в Москве. Церемония прошла на форуме "Музейный гид", который проходит в рамках фестиваля "Интермузей" в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

"Рада приветствовать вас на церемонии награждения конкурсов фонда Потанина. По нашей традиции, сложившейся уже за шесть лет сотрудничества фонда с главным музейным фестивалем накануне подведения итогов конкурса "Интермузея" мы чествуем лучших сотрудников российских музеев. Людей творческих, ярких и смелых. Тех, кто рискнул выйти за пределы комфорта, тех, кто добился важных результатов для всей музейной сферы", - отметила в начале церемонии генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

На церемонии наградили победителей благотворительной программы "Меняющийся музей в меняющемся мире". В номинации "Музейный дизайн" отметили руководителя проекта "БиоАртЛаб" Евгения Стрелкова. В номинации "Музей и местное сообщество" награду получила руководитель проекта "Царская поляна. Арт-ГунИБ" Патимат Алискандиева (Гунибский краеведческий музей, Республика Дагестан).

Победителями в номинации "Открытая коллекция" стали руководитель проекта "Добро пожаловать в Антропоцен" Юлия Глазырина (Пермский краеведческий музей) и руководитель проекта "Засушенному верить" Надежда Пантюлина (Государственный биологический музей им. Тимирязева, Москва). Также наградой в этой номинации отметили руководителя проекта "Ижевский Декалог" Марину Рупасову (выставочный центр "Галерея", Пермь). В номинации "Музейный старт" победа досталась проекту Ab Ovo Калининградского зоопарка.

Также стали известны победители конкурса музейных волонтеров в номинации "Образ жизни". Среди них Егор Блинов (Томское музейное объединение), Андрей Казаков ("Музей истории соли", Соликамск), Владимир Потанский (музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", Тульская область) и другие. Кроме того, стали известны победители в номинациях "Вклад специалиста", "Школа профессии" и "Признание профессионалов". Были объявлены лауреаты и конкурсной программы "Музей 4.0" в номинациях "Культура участия", "Новые вызовы", "Сетевые партнерства", "Технологии и инструменты" и другие.

Церемонией завершился форум "Музейный гид", который фонд Потанина традиционно проводит на фестивале "Интермузей". "Последние три дня выдались очень насыщенными. Среди наших участников - представители 40 музеев, восьми вузов, шести театров, трех научно-исследовательских институтов. Мы принимаем в гостях более 80 экспертов из восьми стран мира", - отметила Орачева.

О фестивале

Форум "Музейный гид" стартовал одновременно с открытием "Интермузея" 30 мая. В его рамках прошли дискуссии и круглые столы, посвященные актуальным вопросам музейной отрасли.

"Интермузей-2019" продлится до 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума - "Диалог профессионалов". Помимо многочисленных событий деловой программы, посетителей ждут сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Минкультуры РФ. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.