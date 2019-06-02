СМИ: власти Мьянмы разрешили туристам из РФ с 1 октября получать визы по прибытии

БАНГКОК, 2 июня. /ТАСС/. Министерство по делам отелей и туризма Мьянмы объявило, что приезжим с обычными паспортами из России, Италии, Испании, Австралии, Швейцарии и Германии будут выдаваться визы по прибытии. Об этом сообщила в воскресенье Eleven Media Group со ссылкой на официальное заявление туристического ведомства Мьянмы.

В нем отмечается, что временное послабление вступит в силу 1 октября текущего года, срок его действия рассчитан на один год и направлен на увеличение туристического потока.

Туристы из перечисленных стран смогут въезжать в Мьянму через международные аэропорты в Янгоне, Нейпьидо и Мандалае. Стоимость туристической визы по прибытии, которая будет действовать 30 дней, составит $50. Продление такого типа визы невозможно, отмечает издание.

К настоящему моменту корреспонденту ТАСС не удалось подтвердить данные сведения в российской дипмиссии в Мьянме.

С 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года в Мьянме владельцам паспортов из Японии, Южной Кореи, Гонконга и Макао не требуется виза для туристических поездок продолжительностью до 30 дней. Гражданам КНР с обычными паспортами необходимо получать визу по прибытии.

В Мьянме с начала текущего года по апрель число туристов превысило 1,5 млн человек, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, согласно данным министерства труда, иммиграции и народонаселения, число приезжих из Китая увеличилось до 135%, Южной Кореи - 89%, Японии - 24%. КНР заняла первое место по числу туристов (212, 4 тыс.), затем идет Таиланд (97,1 тыс.), Южная Корея (45,2 тыс.), Япония (43,7 тыс.), США (26,5 тыс.), Франция (20 тыс.), Сингапур (18,1 тыс.), Вьетнам (17,9 тыс.), Индия (16 тыс.) и Малайзия (14,6 тыс.). По информации медиагруппы Илевен, в 2015 году количество прибывающих в Мьянму туристов составляло 4,6 млн человек, 2016 - 2,91 млн, 2017 - 3,44 млн и 2018 - 3,55 млн.