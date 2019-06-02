Сотрудницу МЧС России наградили медалью Пушкина за вклад в литературу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудница МЧС России Татьяна Абрамова удостоена медали Пушкина за вклад в развитие русской литературы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Награждение авторов Антологии русской поэзии, среди которых была сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Абрамова, состоялось в воскресенье в здании правительства Москвы. Медали вручал президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

В системе МЧС России Абрамова работает уже более 10 лет. Ей удается успешно и профессионально выполнять свои обязанности в пресс-службе спасательного ведомства и находить время для реализации творческого таланта. Среди ее произведений есть стихи и проза. В ее произведениях, особенно для детской аудитории, очень часто отражаются вопросы пожарной безопасности и профилактики.

Для Абрамовой приглашение на церемонию стало неожиданным и очень приятным. "До последнего момента не могла поверить, что мое творчество оценили на таком высоком уровне", - цитирует пресс-служба МЧС ее слова.

В дальнейших планах у нее - завершить книгу, посвященную 100-летию создания пожарной охраны Мурманска.