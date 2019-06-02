В РПЦ назвали серьезнейшей проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Отношение РПЦ к алкоголю менее жесткое, чем в светском обществе, что является серьезнейшей проблемой. Об этом председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в субботу в ходе выступления на фестивале "Православие и спорт" в Москве.

"У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема. Общество уже жестче относится к алкоголю, чем мы иногда", - отметил Легойда. "Мы относимся как-то так: ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие. Ничего хорошенького", - заявил он.

"Спортсмены должны показать нам пример здесь", - призвал участников фестиваля Легойда.

Он обратил внимание на актуальность алкогольной проблемы и добавил, что многие общества трезвости были основаны российскими новомучениками.

VII ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Православие и спорт" прошел 1 июня в парке Коломенское и был посвящен 10-летию служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.