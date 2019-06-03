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В Госдуме предлагают присвоить имена героев безымянным островам Курильской гряды

Как отметил депутат от Сахалинской области Георгий Карлов, в течение последних лет некоторые острова Курильской гряды уже получили имена

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены выйти с инициативой присвоить имена героев безымянным островам Курильской гряды, сообщил ТАСС в понедельник депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов.

"Мы об этом будем говорить в Государственной думе: наши (Курильские) острова не могут быть безымянными. Мы будем называть их именами героев", - сказал Карлов.

Он пояснил, что в течение последних лет по инициативе депутатов некоторые острова Курильской гряды уже получили имена.

"Они названы в честь и героев той [Второй мировой] войны, и в честь наших современников. Однако безымянных островов остается еще достаточно много, и мы будем активно вести эту работу", - сказал депутат.

В настоящее время имена присвоены 89 из 1671 крупных и малых островов Курильской гряды.

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