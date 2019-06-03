Матвиенко рассказала, что всегда трудилась на равных с мужчинами

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает против создания квот и преференций для женщин в структурах власти. В интервью изданию "Аргументы и факты" ("АиФ") она рассказала, что всю жизнь трудилась на равных с мужчинами, без всяких поблажек.

"Лично я не сторонник создания преференций, оранжерейных условий для женщин. В кадровой политике единственно правильный подход такой: более высокий пост - более достойным, без оглядки на гендерные факторы", - заявила Матвиенко.

Она убеждена, что все зависит от самих женщин, их способностей, трудолюбия, энергии, инициативы и силы воли. "У меня за плечами не одно десятилетие работы. На любом посту я трудилась на равных с мужчинами. Мне не делали никаких поблажек, скидок на то, что я женщина. Спрашивали по полной", - отметила спикер Совфеда. "В принятии решений, контроле над их реализацией не только от мужчины, но и женщины требуются твердость, решимость, а когда нужно - и жесткость. И я эти качества проявляла", - добавила она.

По мнению сенатора, в России гендерный фактор стремительно утрачивает свое значение, женщины уверенно выходят на ведущие позиции во всех сферах жизни общества и в каждой составляют достойную конкуренцию мужчинам. "Совет Федерации прилагает усилия, чтобы дать импульс росту женской активности в сфере предпринимательства. Есть конкретные результаты, в их числе - разработка и запуск специальных образовательных и кредитных программ для женщин-предпринимателей. Подготовлены рекомендации по расширению участия женщин в социально-экономическом развитии страны, совершенствованию системы господдержки малых предприятий, в том числе путем применения налоговых режимов, снижения административной нагрузки на предпринимателей", - отметила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента считает, что сегодня в стране актуально не столько дальнейшее утверждение гендерного равенства, сколько как можно более полное использование имеющихся возможностей. В этом, по ее словам, суть национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной указом президента. На это же направлены нацпроекты "Демография", Здравоохранение" и Образование".