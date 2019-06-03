"Известия": "Трезвая Россия" предложила ввести экосбор с производителей сигарет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федеральный проект "Трезвая Россия" направил в Минприроды и Минздрав инициативу о введении экологического сбора с производителей табачной продукции. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо с предложением.

Согласно документу, предполагается взимать экологический сбор в размере не менее 5 рублей с одной пачки. По прогнозам "Трезвой России", предлагаемый налог позволит государству дополнительно привлечь в казну более 75 млрд рублей.

Необходимость введения такой меры авторы письма объяснили негативным воздействием на экологию от потребления табачной продукции. В пресс-службе Минздрава изданию сообщили, что ведомство не против введения экосбора, добавив, что отходы табачной продукции наносят существенный вред экологии - около двух третей сигаретных окурков выбрасывается в окружающую среду, создавая ежегодно в мире до 680 млн тонн мусора. Кроме того, с табачными отходами в окружающую среду поступают более 7 тыс. химических веществ, значительная часть которых токсична.

При этом в ведомстве отметили, что вопрос введения экосбора целесообразно проработать с Минприроды и Минфином, пишет газета.

В прошлом году Минздрав России уже направлял в адрес Минприроды предложение о введении экологического налога на сигареты. Однако в Минприроды РФ тогда заявили, что налог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет, которые уже платят экологические сборы. Также в ведомстве отметили, что технологий сбора и переработки окурков пока нет. Впрочем, в Минприроды добавили, что при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий, можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса.