Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера сформулировать единую позицию по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал противников строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города сформировать и озвучить единое мнение по основным конфликтным вопросам. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном в понедельник на сайте городской администрации.

"Некоторые из противников строительства продолжают нагнетать ситуацию. <…> Поэтому я обращаюсь к "публичным лидерам протеста", к тем, кто неоднократно выступал против любых площадок под строительство храма. <…> Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его. Только тогда мы поймем, с кем дальше обсуждать ситуацию и искать компромисс, по-другому не получится", - отметил Высокинский.

Мэр попросил выразить единое мнение по оптимальной площадке для строительства храма, вариантам решения сложившейся ситуации, гарантиям того, что будет найден общий компромисс. Кроме того, он попросил конкретизировать позицию протестующих - против ли они строительства храма в целом или строительства на набережной городского пруда.

В Екатеринбурге с 13 по 18 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на исторической территории, а в сквере неподалеку от нее. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга с 20 по 30 мая проводила сбор предложений от горожан по местам для возможного возведения храма. Всего горожане предложили 61 площадку.

По итогам голосования 4 июня администрация Екатеринбурга представит рейтинг предложений горожан, уточняется в сообщении. Позднее рабочей группой при гордуме будет сформирован шорт-лист с основными вариантами площадок для строительства храма, из которых, по результатам опроса или общегородского референдума, будет выбрано наиболее подходящее место.