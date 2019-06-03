Голикова: шесть регионов России отстают в строительстве школ в 2019 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Оренбургская область, республики Алтай, Коми, Северная Осетия и Алания, а также Тува и Хабаровский край отстают по срокам в строительстве школ. Всего на 1 мая 2019 года введено 29 школ с общим числом мест 20,5 тыс., заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На 1 мая - это последние данные - введено 29 школ мощностью 20,5 тысячи мест. Фактически у нас остаётся сейчас полгода для того, чтобы реализовать те задачи, которые мы перед собой поставили. Однако я хочу обратить внимание коллег из шести регионов страны, которые пока не демонстрируют таких позитивных результатов, и хочу привлечь именно внимание к ним. Это Оренбургская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Северная Осетия и Алания, Республика Тыва, Хабаровский край. Здесь, к сожалению, в этих регионах семь объектов общей мощностью 3,5 тысячи мест пока остаются с готовностью 30%", - сказала она на заседании итоговой коллегии Минпросвещения.

В этой связи вице-премьер поручила Минпросвещения взять ситуацию с шестью отстающими регионами "на особый контроль с целью недопущения нарушения сроков ввода объектов".

Голикова напомнила, что по итогам 2019 года должно быть введено 72 новых школы общей мощностью 58,3 тыс. мест.