Платеж за вывоз ТКО в многоквартирных домах Пермского края снизился на 11,5%

ПЕРМЬ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края снизили ежемесячный платеж за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в многоквартирных домах на 11,5%, теперь жители будут платить 2,96 рублей за кв. м, а в частном секторе платеж снизился на 7% и составил 65,8 рублей за одного человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства тарифного регулирования и энергетики региона.

"Ежемесячный платеж жителей Пермского края в многоквартирных домах снизился на 0,39 рублей и составляет 2,96 рублей за квадратный метр, ранее платеж составлял 3,35 рублей, а для жителей частного сектора платеж снизился на 5,02 рублей и составляет 65,8 рублей с одного проживающего, ранее платеж составлял 70,82 рублей, для жителей частного сектора платеж по-прежнему выставляется не более, чем за двух проживающих", - сказано в сообщении.

По данным министерства, платеж для жителей определяется исходя из тарифа на вывоз ТКО, установленного для регоператора "Теплоэнерго" и нормативов накопления отходов. В мае МинЖКХ и благоустройства Пермского края снизило норматив накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов почти в 1,6 раза, он составил 6,7 кг в год на 1 кв. м вместо 10,6 кг в год на 1 кв. м, а для индивидуальных жилых домов норматив снизился в 1,5 раза и составил 149 кг в год на одного проживающего, ранее - 224 кг в год на одного проживающего.

Изменения произошли в связи с тем, что реальное количество коммунальных отходов, которые образуются в регионе за год, оказалось значительно ниже расчетного специалистами показателя в 1 млн тонн в год, за первый квартал 2019 года региональный оператор "Теплоэнерго" вывез на полигоны порядка 100 тонн мусора. Снижение нормативов накопления ТКО позволило снизить месячную плату за вывоз мусора для жителей.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Сейчас, по данным замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Храмова, ее полностью реализуют 62 региона и 13 - частично.