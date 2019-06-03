Власти Сахалинской области заявили о нехватке 500 врачей в регионе

ТАСС, 3 июня. Дефицит специалистов в области медицины в Сахалинской области составляет около 500 человек, сообщил в понедельник в ходе прямой линии врио губернатора области Валерий Лимаренко.

"У нас оборудование есть, в этом году мы докупим чего где не хватает, больницы и поликлиники есть, планы развития есть. Проблема сегодня - это кадры. В некоторых местах только 70% штатного расписания укомплектовано. <…> До сентября мы должны сейчас привлечь 220 специалистов в область, а всего мы оцениваем, что 500 специалистов нам не хватает", - сказал Лимаренко.

Ранее сообщалось, что сахалинские власти в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" намерены в 2019 году пополнить медицинские учреждения региона квалифицированными кадрами. В медучреждения области до сентября планируется привлечь более 200 квалифицированных специалистов из других регионов. Сейчас наиболее остро вопрос с укомплектованностью кадрами стоит в Смирныховском, Охинском, Томаринском и Северокурильском районах.