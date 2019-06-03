Более 100 тыс. человек получили ифтар от Фонда Кадырова с начала рамадана

ГРОЗНЫЙ, 3 июня. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова с начала рамадана организовал ифтар (разговение, вечерний прием пищи вовремя поста) для более 100 тыс. человек в Саудовской Аравии, Сирии и в Грозном, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Благодаря региональному общественному фонду с начала священного месяца рамадан в Сирии разговеться смогли свыше 20 тысяч человек. Ранее в Благородной Мекке и Лучезарной Медине РОФ организовал ифтар в общей сложности для 60 тысяч паломников, а в Грозном - для 20 тысяч человек. С первых дней рамадана РОФ ежедневно раздавал в Чечне и других регионах десятки тысячи продуктовых наборов", - написал Кадыров.

Рамадан - месяц обязательного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама (основных предписаний религии). В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, а также от развлечений. Этот месяц считается благословенным, поскольку во время рамадана Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2019 году он начался 6 мая и закончится вечером 3 июня.