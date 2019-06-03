Международный конгресс по детской литературе пройдет в Москве в 2020 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более тысячи специалистов соберутся в Москве в 2020 году для участия в международном конгрессе по детской литературе, сообщил в понедельник замглавы Роспечати Владимир Григорьев на заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в 2016-2021 годах.

"Подписано соглашение о проведении уже в 2020 году международного конгресса по детской книге, который пройдет в Москве во время Московской международной книжной ярмарки. Эта конференция, по нашим оценкам, соберет более тысячи специалистов: авторов, художников, издателей из более чем 70 стран мира" - сказал он.

Григорьев отметил, что сейчас идет работа по созданию национальной премии в области детской литературы. "Мы начинаем большую работу по подготовке национальной премии в области детской и юношеской литературы. Существует премия президента РФ за произведения в области литературы и искусства для юношества, есть премия правительства и другие, но при этом национальной премии в области детской литературы, учитывающей разные возрастные категории и аудитории, пока не существует", - подчеркнул он.

Замглавы Роспечати также добавил, что планируется учредить премии за лучшие иллюстрации для детской литературы и целевые гранты по поддержке талантливых авторов.