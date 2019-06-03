Умер клоун Валерий Серебряков

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заслуженный артист РСФСР, артист отечественного цирка Валерий Серебряков умер ночью 3 июня в Ялте. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

"Сегодня ночью в Ялте скончался один из самых выдающихся клоунов отечественного цирка, заслуженный артист РСФСР Валерий Серебряков. <…> Руководство, администрация и общественные организации Российской государственной цирковой компании выражают глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича в связи с его кончиной. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

По информации Росгосцирка, Валерий Серебряков долго болел (болезнь Альцгеймера) и недавно сломал шейку бедра. Артист всего несколько дней не дожил до своего 80-летия.

Серебряков родился 8 июня 1939 года в Горьком (Нижний Новгород). Вышел на манеж в 1952 году в номере вольтижной акробатики в паре с отцом, с 1961 года исполнял "Комический эквилибр". В пантомиме "Пароход идет "Анюта" создал образ робкого кочегара, в театрализованном представлении "Цирк на воде" - застенчивого юнги. В 1972-1983 годах был партнером Станислава Щукина.