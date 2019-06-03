Контрольное управление Кремля следит за исполнением поручений Путина по косаткам

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Контрольное управление президента России следит за исполнением поручений главы государства Владимира Путина, касающихся судьбы косаток в бухте Средняя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там сейчас осуществляется по линии нашего Контрольного управления [президента РФ] полный контроль за выполнением этого поручения", - отметил он. Песков подчеркнул, что "идет спокойная работа, которая нацелена на результат", и не стал давать каких-либо предварительных оценок.

Президент РФ 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями решить судьбу косаток и белух в Приморье. Контрольное управление президента РФ взяло вопрос об освобождении этих животных на особой контроль. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Позже Песков заявил, что в Кремле вызвало удивление заявление главы компании - владельца животных из приморской бухты Средняя об отказе выпускать косаток и белух на волю, а также констатировал проблему с выполнением соответствующих поручений Путина.

С лета прошлого года в бухте Средней содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. 31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако решение о выпуске животных принято не было, так как суд не поддержал предъявленные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии.