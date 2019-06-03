Кремль не комментирует ситуацию с убийством экс-спецназовца в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с убийством в Красногорском районе Подмосковья ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

"Комментарии [по этой теме] могут быть только от правоохранительных органов, это не в Администрацию президента вопрос", - сказал представитель Кремля журналистам.

По данным СК РФ, 1 июня в поселке Путилково 24-летний потерпевший увидел драку около кафе между группами молодых людей и вмешался. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. В этот момент неизвестный ударил его ножом в сердце, в результате чего стрелявший в воздух умер. Нападавшие скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие также установило, что потерпевший был ветераном боевых действий. Ранее друг погибшего Никиты Белянкина рассказал ТАСС, что тот ранее служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.