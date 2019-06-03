Курс по здоровому образу жизни запустят с сентября в 25 московских школах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Курс по здоровому образу жизни с нового учебного года будет запущен в 25 школах Москвы. Проект включает в себя рекомендации по здоровому питанию, комплексы физических и психологических упражнений, лабораторно-исследовательские и мотивационные мероприятия, сообщили в понедельник в пресс-службе издательства "Просвещение".

"Курс "Здорово быть здоровым" со следующего учебного года стартует в 25 столичных школах. Расходы на необходимые учебно-методические пособия в первый год апробации проекта на 70% школам компенсирует московский Департамент образования и науки", - отмечается в сообщении.

Идею проекта предложил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко, а учебно-методический комплект разработали специалисты группы компаний "Просвещение".

Пилотный проект рассчитан также на дошкольников. Он может представлять как автономный блок внеурочной деятельности, так и интегрироваться в предметы.

Как отметила главный редактор издательства "Просвещение" Надежда Колесникова, при разработке курса в процесс включились ученые из научно-исследовательских институтов питания, физической культуры и спорта, психологической поддержки, из системы здравоохранения.

"При разработке курса мы понимали, что его фундаментом должны стать общие основания, сформированные учеными из разных отраслей, поскольку понятие "здоровье" подразумевает несколько направлений", - приводятся слова Колесниковой. Она добавила, что новый образовательный курс будет дорабатываться, исходя из результатов апробации в школах.