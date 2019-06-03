Рамазан Абдулатипов выступит свидетелем по делу бывших чиновников правительства Дагестана

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в понедельник провел предварительные слушания по уголовному делу о растрате бюджетных средств в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Как сообщил ТАСС адвокат последнего Дагир Хасавов, суд вызвал на допрос в качестве свидетеля защиты бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова.

"Судья Лефортовского районного суда удовлетворила ходатайство защиты о вызове на допрос ряда свидетелей, в их числе и Рамазан Абдулатипов", - сказал адвокат. Кроме того, суд продлил экс-чиновникам срок ареста на полгода - до 5 ноября. Очередное судебное заседание, на котором гособвинение огласит обвинительное заключение, назначено на 11 июня в 13:30 мск.

Гамидову и Юсуфову вменяется хищение в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

По делу о хищении средств из бюджета республики также проходят бывший врио зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев и экс-министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Экс-чиновники были задержаны 5 февраля 2018 года. Никто из них вину не признает, арестовано их имущество и денежные средства на сотни миллионов рублей.