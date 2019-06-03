Около 470 млн рублей выделено на реконструкцию четырех детских лагерей в Казани

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Четыре детских лагеря в Казани реконструируют до конца года, для этого выделено 470 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В этом году в Казани в рамках стартовавшей республиканской программы капитального ремонта, реконструкции и строительства лагерей "Лето - детям" полностью реконструируют четыре муниципальных детских оздоровительных лагеря: "Заречье", "Восток", "Юнитур" и "Молодежный". Впервые на эти цели выделен беспрецедентный объем средств - 470 млн рублей", - говорится в сообщении.

Лагеря "Восток", "Молодежный" и "Юнитур" закрыты летом на реконструкцию, "Заречье" в первую смену будет работать с ограниченной загрузкой, отметили в пресс-службе мэрии. К 20 июня в этом лагере планируют завершить капитальный ремонт двух корпусов, до конца года там построят еще один летний спальный корпус, пять уличных веранд, крытый футбольный манеж.

В лагере "Восток" в 2019 году вместо четырех корпусов казарменного типа построят восемь одноэтажных корпусов с комнатами на пять человек, столовую, клуб на 200 человек, спортивные площадки. Проект также предусматривает благоустройство территории.

Реконструкция лагеря "Молодежный" началась в 2018 году, запланированы капитальный ремонт двух корпусов, строительство спортивных площадок и другие работы.

В "Юнитуре" планируют обновить летние домики, капитально отремонтировать столовую, благоустроить территорию и построить спортивные площадки. Также там обустроят зону для отдыха в палатках и разместят веревочный парк. Реконструкция четырех лагерей позволит увеличить их общую пропускную способность на 1 тыс. человек за сезон.