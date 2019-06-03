В Новоспасском монастыре Москвы отрицают хранение останков царской семьи

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Останки детей императора Николая II - царевича Алексея и великой княжны Марии - никогда не хранились в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре Москвы. Об этом заявили ТАСС в понедельник в его приемной.

"У нас ничего не хранилось, я не знаю, откуда у вас эта информация. Ничего подобного у нас не было. Мы уже отголоски эти слышали, но не поймем, откуда ноги растут <…> Просто не было в монастыре этого", - сообщили агентству в приемной монастыря.

Ранее издание Ura.ru сообщило о том, что останки детей Николая II якобы хранились в Новоспасском монастыре Москвы и были уничтожены в ходе неудачных опытов, заказанных церковью.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил ТАСС в понедельник, что информация о местоположении останков детей Николая II не разглашается, так как Русская православная церковь сомневается в их подлинности. "Останки, которые, предположительно, принадлежат царевичу Алексию и княжне Марии, хранятся в запечатанном виде в одном из московских монастырей <…> Мы не называем тот монастырь, в котором хранятся эти останки, потому что их принадлежность не установлена, и поэтому они не открыты для посещения верующими людьми - они просто хранятся на время проведения соответствующих экспертиз", - сказал он.

Он добавил, что информация об уничтожении останков не соответствует действительности. "От этих останков были взяты образцы для проведения необходимых комплексных экспертиз, эти экспертизы продолжаются, и никаких новых результатов их проведения в нашем распоряжении сейчас нет. Мы исходим из того, что информация о якобы исчезновении или уничтожении останков является не более чем слухами и сплетнями", - подчеркнул Кипшидзе.

Дело об убийстве царской семьи

Николай II вместе со своей семьей и слугами были расстреляны в ночь на 17 июля в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах по делу об убийстве царской семьи по поручению адмирала Колчака, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых путем сожжения.

В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем в 2007 году было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи - Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 года возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. В июле 2018 года Следственный комитет России сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению.