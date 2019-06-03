СМИ: в центральной части Франции строители случайно обнаружили средневековое кладбище

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Крупный средневековый некрополь обнаружен в коммуне Ба-э-Леза (департамент Пюи-де-Дом) в центральной части Франции. Об этом в понедельник сообщила радиостанция France Bleu.

По ее сведениям, кладбище было найдено случайно в январе рабочими на площадке, где должна была вестись стройка. После обнаружения захоронения все работы были сразу же приостановлены. Региональное управление по культуре подключило к раскопкам специалистов Бюро археологических расследований (HADES), которые занимались изучением останков в течение трех недель - с конца апреля до середины мая.

В ходе раскопок было обнаружено более 60 могил. Ученые не исключают, что этот некрополь по итогам всех исследований можно будет считать крупнейшим средневековым захоронением в центральной части страны. По мнению археологов, кладбище могло располагаться на территории одной из церквей в период с IX по XIV века.

Более точные сведения поможет установить радиоуглеродный анализ, который будет проведен в ближайшие дни. Как отмечает радиостанция, на время проведения всех исследований какие-либо работы на этой территории запрещены.