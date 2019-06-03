Умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Керчи, последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции Александр Лубенцов умер на 98-м году жизни, сообщила пресс-служба администрации Керчи.

"2 июня на 98-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Керчи, последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции, крымский подпольщик и партизан Александр Григорьевич Лубенцов. Администрация города Керчи выражает соболезнования родным и близким героя", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации.

Ветеран был активным участником городских мероприятий. До последних дней жизни оставался в строю, делился воспоминаниями о том, как в ночь с 25 на 26 декабря 1941 года флотский экипаж Крымской военно-морской базы Черноморского флота высаживался на крымской земле в Камыш-Буруне - это была одна из самых крупных десантных операций времен Великой Отечественной войны.

После Керченско-Феодосийской десантной операции Лубенцов был командиром диверсионной группы. На его счету девять вражеских эшелонов, пущенных под откос, много машин и боевой техники. Зимой 1944 года его разведгруппа несколько раз проводила глубокую разведку местности, наносила на карту минные поля и вражеские укрепления.

За боевые заслуги Лубенцов был отмечен орденами Красной Звезды, "Знак Почета", Отечественной войны II степени, "За мужество" III степени, медалью "За отвагу", другими наградами.

Керченская десантная операция советских войск проходила на Керченском полуострове в начальный период Великой Отечественной войны - с 28 декабря 1941 года по 2 января 1942 года. В ходе операции была освобождена от немецко-румынских войск территория Керченского полуострова, где впоследствии были сосредоточены три советские армии и был создан новый Крымский фронт. Она позволила облегчить положение осажденного Севастополя и создать условия для полного освобождения Крыма.