СК опроверг информацию о ребенке-маугли в одной из больниц Астрахани

АСТРАХАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Девушка, которую приняли за ребенка-маугли, попала в одну из больниц Астрахани в связи с неврологическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщил старший помощник следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

Ранее региональные СМИ распространили информацию, что в одну из больниц Астрахани привезли девочку-маугли, на вид ей от 14 до 18 лет. У подростка якобы отсутствовали "элементарные социальные навыки": девочка плохо разговаривает, не умеет пользоваться туалетом, чашкой и "производит впечатление очень запущенного ребенка".



"По данному факту никаких проверок не проводим. Выяснилось, что это совершеннолетняя девушка, ей 18 лет и находится она в больнице в связи с неврологическим заболеванием", - сказал Хегай.



Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, у девушки ДЦП. В больницу она была доставлена после приступа, который произошел на улице. "Родители об этом не сразу узнали и объявили девушку в розыск. Поэтому она находилась в больнице какое-то время одна. Сейчас родители оповещены, девушка по-прежнему находится в медучреждении", - добавил собеседник агентства.