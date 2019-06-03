{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК опроверг информацию о ребенке-маугли в одной из больниц Астрахани

Ведомство установило, что это совершеннолетняя девушка, которая находилась в больнице с неврологическим заболеванием

АСТРАХАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Девушка, которую приняли за ребенка-маугли, попала в одну из больниц Астрахани в связи с неврологическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщил старший помощник следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

Ранее региональные СМИ распространили информацию, что в одну из больниц Астрахани  привезли девочку-маугли, на вид ей от 14 до 18 лет. У подростка якобы отсутствовали  "элементарные социальные навыки": девочка плохо разговаривает, не умеет пользоваться туалетом, чашкой  и "производит впечатление очень запущенного ребенка".

"По данному факту никаких проверок не проводим. Выяснилось, что это совершеннолетняя девушка, ей 18 лет и  находится она в больнице в связи с неврологическим заболеванием", - сказал Хегай.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, у девушки ДЦП. В больницу она была доставлена после приступа, который произошел на улице. "Родители об этом не сразу узнали и объявили девушку в розыск. Поэтому она находилась в больнице какое-то время одна. Сейчас родители оповещены, девушка по-прежнему находится в медучреждении", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияАстраханская область
"Почта России" добавила в приложение функцию оформления и оплаты посылок
Ранее сервис был доступен только на сайте
Читать полностью