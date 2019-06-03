Шведская полиция выявила в стране "60 уязвимых районов"

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Шведская полиция в понедельник на пресс-конференции представила список так называемых уязвимых районов страны. На практике речь идет об иммигрантских гетто, часто в крупных городах, с высоким уровнем криминалитета.

Список несколько уменьшился по сравнению с прошлым годом - с 61 до 60 районов. Из них 22 района - "особо уязвимы". В 2018 году число последних составляло 23.

В целом полиция видит позитивные тенденции в этой области. В частности, она считает, что отношения между жителями и стражами порядка в уязвимых районах улучшились.

"Мы сейчас видим в ряде районов, что полиция меньше подвергается насилию и нападениям со стороны преступных группировок. По этой причине нам и другим участникам легче работать над предупреждением преступности. Кроме того, мы обнаружили, что жильцы начинают нам больше доверять и решаются сотрудничать с нами, например, рассказывая, что они видят и слышат", - пояснила на пресс-конференции глава разведывательного подразделения Национального оперативного управления полиции Линда Стааф.