"Почта России" добавила в приложение функцию оформления и оплаты посылок

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Почта России" запустила в своем мобильном приложении функцию оформления и оплаты отправлений. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

Ранее этот сервис был доступен только на сайте "Почты России".

"Оформить и оплатить отправку посылок теперь возможно в мобильном приложении "Почты России", активными пользователями которого являются свыше 3,5 млн человек", - сообщили в пресс-службе.

Для использования нового сервиса отправитель должен будет заполнить все необходимые поля в приложении, распечатать и наклеить на упаковку отправления бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение. "Посылки, оформленные и оплаченные на портале или в мобильном приложении, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале -- нужно просто передать посылку оператору. При оформлении посылки клиент указывает примерный вес отправления. Если вес при приеме будет меньше указанного, часть денег вернется на карту и наоборот - если посылка окажется тяжелее, то дополнительная сумма будет списана с карты", - пояснили в пресс-службе.

После сдачи отправления оно автоматически появляется в списке отслеживаемых, и пользователь может следить за процессом его доставки. Сейчас в неделю клиенты национального почтового оператора по всей стране сдают больше 130 тыс. оформленных онлайн посылок. На текущий момент 17% посылок клиенты оформляют онлайн.

"Почта России поэтапно переводит в онлайн традиционные почтовые сервисы. С одной стороны, это позволяет нам предлагать клиентам современные востребованные услуги. С другой стороны, мы разгружаем отделения почтовой связи, сокращаем время ожидания и повышаем качество предоставления услуг", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

"Почта России" планирует инвестировать в цифровизацию компании не менее 40 млрд рублей в ближайшие пять лет, на цифровизацию продуктов и услуг будет направлено 10-15 млрд рублей.