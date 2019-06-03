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Число детских летних лагерей за шесть лет сократилось на 11%

В Роспотребнадзоре сообщили, что наибольшее сокращение произошло в Санкт-Петербурге, Дагестане, Московской области и Краснодарском крае

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Количество организаций детского отдыха и оздоровления в 2018 году сократилось на 11,3% - до 43,4 тыс., по сравнению показателем 2013 года. Об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году ", опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"Всего в летний оздоровительный сезон 2018 года в Российской Федерации работало 43 тыс. 477 организаций отдыха и оздоровления, что на 5 тыс. 523 организации меньше уровня 2013 года (-11,3 %). Наибольшее сокращение за шесть лет <...> отмечалось по палаточным лагерям (-45,8 %), детским санаториям (-24,9 %), стационарным загородным оздоровительным организациям санаторного типа (-11.5 %)", - говорится в докладе.

Число загородных стационарных лагерей сократилось за шесть лет в 52 субъектах России. Наибольшее сокращение произошло в Санкт-Петербурге (на 34 организации), Дагестане (27), Московской области (25) и Краснодарском крае (25).

По данным доклада, количество палаточных лагерей в 2018 году сократилось в 51 субъекте РФ, в том числе Воронежской области на 241, Ульяновской области на 124 и Башкирии на 83.

Всего, по оценке Роспотребнадзора, в 2018 году в летних лагерях отдохнули 5,6 млн детей, что на 0,4% ниже показателя 2013 года.

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