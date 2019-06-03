Начало лета в Центральной России будет жарким и сухим

ТАСС, 3 июня. Первые дни лета в Центральном федеральном округе (ЦФО) будут теплыми, солнечными, без осадков, к среде в ряде регионов температура поднимется до плюс 30 градусов. Об этом сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Воронежской области на этой неделе антициклон с европейской территории, с северо-запада, со стороны Прибалтики: погода без осадков, ночи достаточно прохладные - от плюс 10 до плюс 15 градусов, но днем до плюс 24 и плюс 29 градусов в первой половине недели", - сказала ТАСС дежурный синоптик воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Перова. Аналогичная погода в Липецкой и Тамбовской областях - днем во вторник около плюс 24 градусов, в среду воздух прогреется до плюс 30.

По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели в Тульской и Тверской областях днем потеплеет до 25-28 градусов, ночью - до плюс 9 градусов, осадков не предвидится. Небольшие дожди до среды ожидают жителей Курской и Белгородской областей, воздух здесь прогреется до 13-16 градусов тепла ночью, днем столбик термометра покажет в районе плюс 27 градусов. В Калужской и Смоленской областях во вторник до плюс 24 днем и около 14 тепла ночью, ветер переменных направлений, до 9 м/с. В среду в регионах потеплеет на пять-шесть градусов, отмечают специалисты гидрометцентров, днем до плюс 30, ночью около 15 со знаком "плюс".

Во Владимирской и Рязанской областях, по данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник днем около плюс 22 градусов, ночью до плюс 10, в среду днем температура поднимется до плюс 26, ночью до плюс 16, без осадков, ветер западный, юго-западный 6-8 м/с. В Ивановской и Брянской областях теплее на один градус - днем во вторник около 23 тепла, ночью до плюс 11, в среду около 27 тепла днем и 17 градусов ночью.

"Под влиянием антициклона в Орловскую область после достаточно прохладных выходных придет долгожданная жара. Температура будет подниматься постепенно - во вторник до плюс 24 днем и 14 градусов тепла ночью, в среду до плюс 29 днем и около 14 ночью, безветренно и сухо", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре.

В ближайшие двое суток в Ярославской области, по данным регионального ЦГМС, ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 14 градусов, днем во вторник воздух прогреется до плюс 24, а в среду - до плюс 28 градусов. В соседней Костромской области ожидается аналогичная погода, но дневные температуры чуть ниже - воздух прогреется максимум до плюс 23 градусов, сообщает Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.