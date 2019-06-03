Во втором Всероссийском химическом диктанте приняли участие более 34 тыс. человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 34 тыс. человек приняли участие во втором Всероссийском химическом диктанте, который прошел 18 мая на разных площадках страны и за ее пределами. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации "Российский учебник", которая является одним из организаторов мероприятия.

"18 мая смогли проверить свои знания в химии более 34 тыс. человек со всей страны и за ее пределами, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе, отметив, что результаты можно узнать на сайте chemistry.rosuchebnik.ru или химдиктант.рф.

По информации корпорации, в этом году в число лидеров по количеству площадок вошли Амурская и Астраханская области, а регионами с самыми активными участниками стали Ставропольский край (2902 участника), Москва и Московская область (3209 участников) и Новосибирская область (1407 участников). "Больше всего участников собрала главная площадка мероприятия Химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, за ним площадка Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, Кемеровского госуниверситета и Воронежского госуниверситета инженерных технологий", - добавили в пресс-службе.

В этом году Химический диктант был приурочен к 150-летию периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. Организаторами мероприятия выступили Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Химический факультет МГУ и Корпорация "Российский учебник" при поддержке Ассоциации учителей и преподавателей химии.

Химический диктант призван популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности. В ходе диктанта участникам нужно ответить на 25 вопросов в течение 45 минут. Каждый вопрос раскрывает роль и значение химии в жизни современного человека и общества, химическую природу окружающего мира. По словам организаторов, чтобы ответить правильно, узкопрофильные знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.