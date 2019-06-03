Глава ЮНОДК признал Национальный антинаркотический союз надежным партнером

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Национальный антинаркотический союз (НАС, российская ассоциация некоммерческих организаций, занимающихся помощью наркозависимым, в том числе путем создания реабилитационных лагерей в РФ и за рубежом) стал надежным партнером Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых. Об этом говорится в письме исполнительного директора управления Юрия Федотова, переданном НАС на прошедшей в Вене тематической конференции.

"Управление ООН по наркотикам и преступности рассматривает Национальный антинаркотический союз в качестве надежного партнера среди неправительственных организаций, занимающихся профилактикой наркомании и реабилитацией наркозависимых", - указал Федотов.

В письме отмечается, что НАС провел несколько встреч с офисом исполнительного директора ЮНОДК и Отделом по вопросам гражданского общества управления на различных международных площадках. Представители управления посетили один из реабилитационных центров НАС, где познакомились с применяемой методикой реабилитации наркозависимых.

Федотов также напомнил, что НАС выступил одним из инициаторов созыва международной конференции "Парламентарии против наркотиков" в октябре 2017 года в Москве, а также принял участие в работе очередной сессии Комиссии по наркотическим средствам в Вене в марте 2018 года. "НАС с успехом представил государствам - членам комиссии и неправительственным организациям свою инициативу "Мир без наркотиков", - добавил глава ЮНОДК.

Основа для сотрудничества

Председатель правления НАС Никита Лушников в беседе с корреспондентом ТАСС выразил надежду, что документ будет способствовать взаимодействию союза с российскими профильными ведомствами, прежде всего, с Минздравом и МВД. "Мы же друг без друга не сможем решить эту проблему (профилактики наркомании и реабилитации зависимых - прим. ТАСС), - отметил он. - И именно это письмо, его подача должна обратить внимание представителей структур на нашу деятельность не только в России, но и за рубежом".

В этой связи он указал, что союзу удалось выстроить конструктивную работу с МИД РФ. "Сергей Викторович Лавров за несколько лет взаимодействия сделал больше, чем за десять лет сделали те же профильные ведомства", - добавил собеседник агентства.