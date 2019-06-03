Ульяновские власти расширят профиль детского реабилитационного центра в Димитровграде

ТАСС, 3 июня. Власти Ульяновской области начнут преобразование реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Димитровграде до конца 2019 года, сообщили ТАСС в министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

"Работа начнется в этом году. Глава региона обозначил достаточно жесткие сроки. Поэтому сейчас готовится необходимая документация", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Ранее на сайте правительства региона было опубликовано сообщение о том, что в Димитровграде на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ и центра социального обслуживания "Доверие" откроется единый комплексный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья и старшего поколения. В ходе преобразования в центре появятся кабинеты физиолечения, теплолечения, водолечения, процедурный кабинет. Создание комплексного центра позволит оказывать помощь не только детям с ОВЗ, но и людям старшего возраста.

"В Минтруд России уже направлен проект программы Ульяновской области для предоставления субсидии из федерального бюджета на оснащение оборудованием создаваемого комплексного центра. Планируется, что в 2020 году на эти цели регион получит порядка 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, сейчас в Димитровграде проживает около 5 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе более 300 детей.