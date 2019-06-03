Журналисты из 18 стран приняли участие в "Восточной стипендиальной программе" в Китае

ШАНХАЙ, 3 июня. /Корр. ТАСС Кристина Зоркина/. Обмен опытом и укрепление связей между представителями ведущих мировых СМИ, а также углубление их знаний о КНР стали главной целью "Восточной стипендиальной программы", прошедшей в Китае с 12 мая по 1 июня. В ней приняли участие свыше двух десятков журналистов из 18 стран, поддерживающих инициативу Пекина "Один пояс, один путь". В этом году основное внимание уделялось вопросам развития сельской местности китайских регионов, в частности, провинции Хунань (Центральный Китай).

За три недели пребывания в Китае журналисты посетили три города - Пекин, Чаншу и Шанхай. Программа сочетала в себе лекции, посвященные особенностям политической, экономической и социальной системы Китая, а также осмотр различных объектов инфраструктуры и встречи с официальными лицами.

"Один пояс, один путь"

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс, один путь" направлена на формирование единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора. Идея проекта была выдвинута Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. По словам китайских представителей, к проекту могут в конечном итоге подключиться 67 государств, на долю которых приходится 63% населения планеты.

Кроме создания единой транспортной инфраструктуры, проект подразумевает углубление таможенного сотрудничества, расширение масштабов экономических операций между странами, а также укрепление гуманитарных связей, включая обмен в сфере культуры и науки, СМИ, молодежные контакты.

Достижения КНР в области экономики, науки и техники

На протяжении семи дней международная команда журналистов изучала характерные черты экономической модели КНР, особенности культуры и философии.

Помимо обучения, журналисты воочию увидели основные исторические достопримечательности китайской столицы, включая Запретный город - крупнейший и самый загадочный дворцовый комплекс мира, Храм Неба ("Тяньтань"), внесенный в список Всемирного наследия человечества, и Летний императорский дворец "Ихэюань". Кроме того, представители ведущих СМИ посетили одно из семи чудес света - Великую китайскую стену.

Таким образом, пребывание в Пекине позволило журналистам глубоко проникнуться китайской культурой, историей, традициями, а также получить представление о достижениях КНР в области экономики, науки и техники.

Уклад жизни китайской деревни

Поселок городского типа Кайхуэй в провинции Хунань привлекают все большее количество туристов, прежде всего молодых пар, как из КНР, так и из других стран. Дело в том, что именно там встретил свою первую любовь - Ян Кайхуэй - основатель КНР Мао Цзэдун. "Мы должны уделять больше внимания развитию данной территории, чтобы сделать ее еще более привлекательной для туристов", - сказал глава поселка Тэ Чжаоцзюнь.

Но не только этим известна на всю страну провинция Хунань. Там журналисты стали свидетелями быстро развивающегося аграрного сектора. В течение трех дней представители СМИ знакомились с укладом жизни китайской деревни. В частности, участники программы посетили городок Сюньлун, расположенный в природной зоне с довольно благоприятными природными условиями и экологической обстановкой, и деревню Сиси.

Журналисты посетили аграрно-промышленный комплекс и узнали все тонкости выращивания риса, а также познакомились с новейшими технологиями производства молока и молочных продуктов. Особое впечатление произвел визит на фабрику по производству фейерверков, расположенную в городе Люянг. Именно там тысячу лет назад были изобретены первые образцы пиротехники. В настоящее время фейерверки Люянга пользуется популярностью во всем мире.

Шанхай - город контрастов и противоречий

Шанхай встретил участников журналистской программы небоскребами, светящимися витринами, яркими вывесками и набережной. Этот китайский мегаполис по праву заслужил название "Окна в Европу". В отличие от традиционной китайской архитектуры он изобилует зданиями, построенными в стиле модерн.

В Шанхае журналисты сосредоточились на изучении китайской медиа индустрии. Поскольку, согласно законодательству КНР, всемирно известные социальные сети, среди которых Facebook, WhatsApp и Twitter, запрещены на территории республики, в Китае созданы их аналоги, такие как Weibo и WeChat.

Интерес вызвало посещение действующей АЭС Циньшань, расположенной на побережье Восточно-Китайского моря, а также завода самолетостроения, где журналисты получили возможность познакомиться с технологией строительства новейших моделей воздушных судов. Заключительным пунктом программы стало посещение штаб-квартиры одной из крупнейших авиакомпаний China Eastern Airlines.