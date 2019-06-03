СМИ: связь поколения 5G позволит управлять роботами

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Человекоподобный робот высотой около полуметра сумел несколько раз подняться и спуститься по лестнице в ходе эксперимента в лаборатории в штате Массачусетс. Как сообщил в понедельник интернет-портал Cnet.com, особенность эксперимента состояла в том, что команды роботу давали по телекоммуникационной сети 5-го поколения (5G network), способной передавать очень большие объемы информации, что необходимо при использовании технологии дополненной реальности.

"Робот и оператор могут обмениваться информацией практически мгновенно по сети 5-го поколения", - привел портал мнение адъюнкт-профессора Массачусетского университета Яна Га.

Демонстрация возможностей дистанционного управления роботом, разработанным для спасения людей при возникновении ЧП - лишь один из экспериментов, призванных продемонстрировать новые возможности в сфере телекоммуникаций, отметил портал Cnet.net. По мере того, как доступ пользователей к сетям 5-го поколения будет расширяться, появятся возможности для применения широкого спектра новых технологий - от поддержания постоянной связи между беспилотными автомашинами на шоссе до дистанционного изучения ледников экспертами-гляциологами с помощью технологии дополненной реальности. В лаборатории продемонстрировали также возможности проведения операций роботами-хирургами при постоянном дистанционном контроле специалистов одновременно по девяти каналам со скоростью 1012 мегабит в секунду.

"Все эти возможности появятся в недалеком будущем, - привел Cnet.com мнение представителя телекоммуникационной компании Verizon Ники Палмер. - В ходе экспериментов идет проверка того, как именно можно использовать новые возможности в сфере телекоммуникаций".