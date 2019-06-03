Хадж-миссия РФ ведет переговоры о введении прямых рейсов из Крыма в Саудовскую Аравию

ЯЛТА /Республика Крым/, 3 июня. /ТАСС/. Хадж-миссия России и власти Саудовской Аравии ведут переговоры о запуске прямых рейсов для совершения паломничества из Симферополя. Об этом сообщил журналистам заммуфтия Крыма Айдер Исмаилов.

"Такие переговоры [об открытии рейса из Крыма в Саудовскую Аравию] между Хадж-миссией России и властями Саудовской Аравии ведутся действительно. Это намного упростит путь наших паломников", - сообщил он.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и последовавшего за этим ввода санкций из Симферополя были прекращены все международные авиарейсы.

Как уточнил муфтий Крыма Эмирали Аблаев, в 2019 году 600 паломников из региона планируют отправиться в хадж.

В 2014 году из Крыма было отправлено 150 паломников, в 2015 году их число увеличилось в два раза. В 2017 году в хадж из Крыма отправились более 400 человек, в 2018-м - 600. В республике проживает порядка 300 тысяч человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей.

Хадж - паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж, который является одним из столпов ислама, хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.