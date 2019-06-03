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Аксенов: Крым является для всего мира примером межнационального согласия

Глава республики отметил, что в регионе действуют 15 региональных и 80 местных национальных культурных автономий

ЯЛТА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что полуостров является для всего мира примером межнационального согласия. Об этом он заявил на встрече с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Крыма, в которой также приняла участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Ежегодно в Крыму проходят более 300 культурных мероприятий различного уровня. На самом деле мы видим, что Крым как один из регионов нашей большой страны является для всего мира примером межнационального согласия и мира. С учетом той ситуации, в которой мы находились в течение 25 лет, думаю, что мир и согласие являются основой и залогом социально-экономического развития", - сказал Аксенов.

По его словам, на данный момент в Крыму действуют 15 региональных и 80 местных национальных культурных автономий. Он также добавил, что большинство жителей полуострова рассматривают многонациональность территории, как преимущество, "а не как момент, который в дальнейшем может принести какие-то проблемы".

"Благодаря духовным лидерам сделано очень многое на тему установления мира, согласия и уважения к людям других конфессий, традициям всех народов, проживающих в Республике Крым", - подчеркнул Аксенов.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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