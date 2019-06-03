СК занялся историей с отказом турбазы в Нижегородской области разместить детей с ВИЧ

ТАСС, 3 июня. Следователи в Нижегородской области начали проверку информации об отказе турбазы разместить детей, имеющих хроническое заболевание, сообщило региональное управление СК РФ.

"В СМИ размещена информация об отказе школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области. Из сообщения следует, что из-за отказа администрации спортивной деревни "Новинки" 50 детей, имеющих хроническое заболевание, не смогут отдохнуть на указанной базе. По данному факту следователи организовали проведение проверки", - говорится в сообщении на сайте управления СК.

Ранее СМИ сообщали, что ВИЧ-положительным детям и их родителям было отказано в посещении спортивной базы отдыха.

В ситуации также разбирается региональное управление Роспотребнадзора.