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СК занялся историей с отказом турбазы в Нижегородской области разместить детей с ВИЧ

В ситуации также разбирается Роспотребнадзор

ТАСС, 3 июня. Следователи в Нижегородской области начали проверку информации об отказе турбазы разместить детей, имеющих хроническое заболевание, сообщило региональное управление СК РФ.

"В СМИ размещена информация об отказе школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области. Из сообщения следует, что из-за отказа администрации спортивной деревни "Новинки" 50 детей, имеющих хроническое заболевание, не смогут отдохнуть на указанной базе. По данному факту следователи организовали проведение проверки", - говорится в сообщении на сайте управления СК.

Ранее СМИ сообщали, что ВИЧ-положительным детям и их родителям было отказано в посещении спортивной базы отдыха. 

В ситуации также разбирается региональное управление Роспотребнадзора.

 

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