Более 700 детей участвуют во Всероссийских играх школьных спортивных клубов в Анапе

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Всероссийские игры школьных спортивных клубов стартовали во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе, участниками состязаний стали более 700 подростков. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Всероссийского детского центра "Смена".

"Всероссийские игры школьных спортивных клубов проходят в центре в Анапе впервые. Участниками состязаний стали более 700 детей, которые стали победителями региональных этапов. В программу игр вошли соревнования по бадминтону, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, футболу, а также фотоконкурс "История наших игр", мастер-классы с известными спортсменами, круглые столы и другие интересные мероприятия", - сказали в пресс-службе центра.

Как сказал на открытии игр директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ Игорь Михеев, основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни. "Мы не делим школьные спортивные клубы на большие и малые. Наша задача, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься спортом. Главное, чтобы у вас было желание пользоваться возможностями, которые мы для вас создаем", - подчеркнул Михеев.

Всероссийские игры школьных спортивных клубов - первые в Российской Федерации соревнования такого формата среди школьников. Организатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ. Ребята, представляющие свои школьные спортивные клубы, презентуют видеоролики о своей команде, примут участие в соревнованиях, творческих встречах, мастер-классах и конкурсах.