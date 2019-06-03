Около 27 тыс. человек отправились в крестный ход в село Великорецкое Кировской области

КИРОВ, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 27 тыс. человек отправились в понедельник в Великорецкий крестный ход в село Великорецкое Кировской области, сообщил журналистам глава региона Игорь Васильев. За шесть дней паломникам предстоит пройти с иконой святителя Николая Чудотворца около 150 км.

Великорецкий крестный ход проходит в Кировской области ежегодно с 3 по 8 июня и считается одним из самых крупных крестных ходов России.

"Сегодня 27 тыс. человек отправились в крестный ход [в село Великорецкое] в честь святителя Николая Чудотворца, [он длится] шесть дней, этой традиции уже более 650 лет", - сказал губернатор.

Участники крестного хода отправились в путь от Свято-Успенского собора города Кирова утром, многие надели дождевики, так как с утра в городе шел проливной дождь. По данным областного правительства, паломники дойдут до села Великорецкое Юрьянского района, где, согласно легенде, в 1383 году крестьянину деревни Крутицы Агалакову явился образ святителя Николая, от которого впоследствии начались исцеления и чудотворения. Традиционно 6 июня в Великорецком пройдет праздничная служба на реке Великой, 8 июня крестный ход вернется в Киров. Всего за шесть дней пути паломники преодолеют дистанцию в 150 км.

Как сообщается на сайте правительства, среди участников крестного хода в этом году - жители Кирова и других населенных пунктов области, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, а также гости из стран зарубежья. "Для участия в Великорецком крестном ходе в Вятскую епархию прибыли митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

На всем пути следования участников будут сопровождать сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС, а также медики и волонтеры. Специалисты заранее проверили безопасность переправ по маршруту шествия паломников, а все места стоянок обработали от клещей. По маршруту крестного хода также будет временно прекращено движение транспорта.

История Великорецкого крестного хода

Как сообщается на сайте Вятской епархии, согласно легенде, в 1383 году на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился образ святителя Николая. Он принес икону домой, и вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения. Молва о явлении чудотворного образа быстро разнеслась по округе, люди приходили на место явления иконы, общими усилиями построили на берегу реки часовню, а позже - храм. В 1392 году, беспокоясь за святыню, верующие перенесли икону с берегов реки Великой в город Хлынов (прежнее название Кирова) и дали обет ежегодно приносить икону на место явления.

До 20-х годов XX века Образ Николая Великорецкого находился в Кафедральном соборе Вятки, отсюда же начинался крестный ход. После уничтожения собора икона исчезла. С 30-х по 90-е годы прошлого века Великорецкий крестный ход был запрещен, но верующие, несмотря на запрет, все эти годы приходили к святому месту. В 1999 году многовековая традиция возродилась, а в 2000 году указом патриарха Алексия II Великорецкому крестному ходу присвоен статус всероссийского.