Росгосцирк обновит противопожарную систему цирков

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Росгосцирк" планирует обновить противопожарную систему в цирках. Об этом сообщил на заседании коллегии Министерства культуры РФ в понедельник исполняющий обязанности директора Росгосцирка Владимир Шемякин.

"Спасибо Министерству культуры за поддержку и субсидии. Мы их направим на противопожарную безопасность, потому что в цирки ходить сейчас просто небезопасно", - сказал он. Шемякин исполняет обязанности руководителя компании с 4 апреля 2019 года.

Цирки, по его данным, за прошлый год посетили 7,2 млн человек. Он добавил, что руководство Росгосцирка сосредоточилось на трех больших блоках. "Это финансовый учет, производство продукта в виде собственных программ <...> и третий - инфраструктура. Инфраструктура цирков в ужасающем состоянии", - сказал Шемякин.

И.о. директора компании сообщил, что Росгосцирк уже к Новому году планирует представить зрителям первую собственную программу.

Федеральное казенное предприятие "Росгосцирк" - одна из самых крупных цирковых компаний в мире. Ее история началась в 1919 году, а на данный момент она объединяет 36 стационарных цирков и шесть цирков-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. сотрудников, среди которых сотни артистов, ставших победителями самых престижных международных фестивалей и конкурсов.