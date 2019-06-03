Посол Ватикана попросил главу Кировской области передать церкви часть костела

КИРОВ, 3 июня. /ТАСС/. Посол Ватикана (апостольский нунций) в Российской Федерации, архиепископ Челестино Мильоре в понедельник в ходе визита в Киров попросил губернатора региона решить вопрос о передаче части Александровского костела в Кирове в собственность католической церкви.

Александровский костел был построен в Вятке в 1903 году на средства католиков, но в XX веке здание перешло в собственность города, в настоящее время в костеле работает концертный зал органной музыки. Приход Пресвятого Сердца Иисуса в Кирове пытается вернуть в собственность здание костела или часть его помещений, но региональное правительство не согласно с позицией прихода, стороны решают вопрос в судебном порядке.

"Мы знаем, что вокруг костела многие годы разворачиваются действия касаемо возврата [здания в собственность католической церкви]. Мы не просим [достать] луну с неба, но так как здесь есть католическое сообщество, мы были бы очень рады каким-то образом решить эту ситуацию. Мы готовы всегда пойти навстречу, может быть, взять только верхнюю часть храма. Мы были бы рады, чтобы вторая часть храма оставалась за администрацией", - сказал Челестино Мильоре во время встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.

По словам Васильева, власти региона готовы пересмотреть график использования помещений костела, предоставить больше времени для проведения религиозных обрядов, однако вопрос собственности на здание должен решаться в соответствии с законом. "Сейчас мы [решаем вопрос] в судах, поскольку костел признан [объектом культурного наследия народов РФ регионального значения]. Давайте искать решения, которые будут комфортными для обеих сторон и будут лежать абсолютно в правовой плоскости", - сказал Васильев. Он также уточнил, что власти готовы продолжать работу по поиску подходящего участка для строительства нового храма в рамках государственно-частного партнерства.

В 1930-х годах в костеле завершились католические службы, в последующие годы здание принадлежало различным организациям. В 1989 году здание начали реставрировать, было принято решение о создании в костеле концертно-выставочного зала органной музыки. По спецзаказу немецкое органостроительное предприятие "Hugo Mayer" изготовило и установило в костеле концертный орган.