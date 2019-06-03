Во Владикавказе в учебном центре военной полиции заложили храм в честь Дмитрия Донского

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие памятного камня на месте строительства храма в честь святого князя Дмитрия Донского состоялось накануне во Владикавказе на территории учебного центра военной полиции Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Военные округа, все воинские части военной полиции будут участвовать в пожертвовании средств на строительство храма, чтобы к 9 мая 2020 года посетить новый отстроенный храм" - сказал в своем выступлении на церемонии начальник главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Чин освящения закладного камня провел архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид в присутствии военнослужащих военной полиции. По окончании богослужения он поздравил присутствующих с началом строительства нового храма.

В мероприятии также приняли участие руководители территориальных органов военной полиции Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов и Северного флота, а также начальник учебного центра военной полиции ЮВО полковник Роман Богданович.

Мероприятие прошло в рамках сбора с должностными лицами органов управления и подразделений военной полиции ВС РФ под руководством Владимира Ивановского.