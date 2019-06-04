СМИ: в Аргентине прошли марши против насилия в отношении женщин

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч аргентинок вышли в понедельник на улицы Буэнос-Айреса, чтобы выразить протест против насилия в отношении женщин. Как сообщил телеканал Todo Noticias, массовые марши под лозунгом "Ни одной меньше" (Ni una menos) прошли и в других городах республики.

В столице манифестанты собрались у здания Конгресса, а затем колонной проследовали до Майской площади, расположенной перед президентским дворцом. В рамках общего марша были организованы несколько отдельных акций. Участники одной из них выставили перед Конгрессом женскую обувь фиолетового цвета, который является символом движения "Ни одной меньше", и положили рядом листы с именами убитых и пропавших женщин и девочек.

Как могла убедиться корреспондент ТАСС, многие участницы марша несли плакаты с требованиями снять запрет на аборты. В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением.

Кроме того, на марше были слышны антиправительственные лозунги. Манифестанты протестовали против экономической политики правительства президента Маурисио Макри, в том числе против сокращения бюджетных расходов и соглашения о предоставлении кредита от Международного валютного фонда.

Впервые марш под лозунгом "Ни одной меньше" прошел в Аргентине в 2015 году, с тех пор он проводится ежегодно в начале июня.

По данным офиса по делам женщин Верховного суда Аргентины, в 2018 году в республике было зарегистрировано 278 убийств на гендерной почве.