В Дамаске после семилетнего простоя заработал автовокзал

ДАМАСК, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Автовокзал в районе Кабун в Дамаске возобновил работу после семилетнего простоя, вызванного боевыми действиями. Об этом журналистам сообщил директор автопредприятия Талан Хасан.

"Мы только в Эль-Камышлы - это в сторону турецкой границы - ежедневно отправляем по 340 человек. Раньше такого позволить себе не могли, но наша армия при поддержке России сделала все, чтобы поездки, в том числе и в ту сторону, стали безопасными", - сказал он.

В настоящее время Дамаск связан междугородными автобусными рейсами почти со всеми провинциями Сирии. Автовокзал в Кабуне - наиболее пострадавшем районе Дамаска - не работал семь лет из-за непрерывных боев на пути следования автобусов. В сфере перевозок работают несколько компаний со своим автопарком - благодаря конкуренции люди получили возможность перемещаться по стране по приемлемой цене.

"У меня в день по два рейса сейчас - в Хаму и назад. Автобус всегда полный уходит - у меня салон на 46 мест, и свободных давно не было. Сейчас намного лучше стало, так что все ездят туда-сюда, да и билеты недорогие", - сообщил журналистам водитель рейсового автобуса Иса Халебия.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.