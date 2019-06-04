График движения пригородных электричек МЖД изменится 11 и 12 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пригородные электрички Московской железной дороги (МЖД) накануне Дня России, 11 июня, будут курсировать по расписанию пятницы, а 12 июня - по графику воскресенья. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Накануне Дня России, 11 июня, все электрички будут следовать по расписанию пятницы. Как и в конце рабочей недели, перед праздниками увеличивается число пассажиров, которые отправляются из города в область. А 12 июня электрички будут ходить по графику воскресенья. В этот день многие люди будут возвращаться в Москву", - говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, в пятничном графике предусмотрено больше поездов, которые едут в область, а в воскресном расписании - больше электричек до столицы.

Вместе с тем график движения поездов изменится и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги: 12 июня все обычные электрички и скоростные составы на участке Москва - Тверь (Конаково) будут курсировать по графику выходного дня.